(للبيع)
|خصم 25 % على جهاز تشخيص الاعطال GScan 2🔥 يعمل على جميع انواع سيارات الملاكي و النقل الخفيف و الميكروباص يعمل على معظم السيارات الكورية ، اليابانية ، الأوروبية و الأمريكية و الصينية المزيد من التفاصيل من مهندسين دياموند 📞01028005166 #DiamondEgypt #DiamondTrade #GYS #GScan #Diagnostictools #DiagnosticDevices #معدات #ورش #مراكز_خدمة #السيارات #تجهيز #ورش_ميكانيكا #تشخيص #أعطال #فحص #سيارة #ميكانيكا #دياموند #اختيارك_الاول
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اسلام
|التليفون:
|01028005166
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|العنوان:
|بجوار ميدان فودافون - خلف بنك البركة- 6 اكتوبر
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102921
2,500 جنيه
30 جنيه
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