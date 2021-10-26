خصم 20% على جميع منتجات الاهرام للفيبر جلاس

يوفر مصنع وشركة الاهرام للفيبر جلاس تشكيلة جديدة ومتنوعة من اكشاك الامن والحراسة بجميع اشكالها المربع والمستدير وكذلك الغرف المتنقلة والكرفانات والساندوتش بانل وتتميز شركه الاهرام للفيبر جلاس عن غيرها بأستخدام أفضل واجود انواع الخامات المستورده من الفيبر جلاس وكذلك الدقه والخبرة في تصنيع الفيبر جلاس واستخدام احدث التقنيات الحديثه لخدمة صناعة الفيبر جلاس. متنساش تسال على عروضنا الاخرى حمامات متنقلة - حمامات سباحة - اكوا بارك- العاب مائية - العاب اطفال - خزانات مياه ومبيدات وكيماويات - احواض