(للبيع)
|خصم 16 % علي دفعات الكاش احجز الان شقتك امام العاصمة الادارية بالحي المتميز سعر متر يبدا من 2700 مساحات متنوعة بافضل تصميم بفيو جاردن خطوات من المولات والمطاعم قريب من جامعة بدر والجامعة الروسية احجز الان
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد علي
|التليفون:
|01128729795
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|العنوان:
|الحي المتميز امام العاصمة الادارية علي طريق السويس- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|432,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101270
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