خصم 10 % علي تونجر وباديء دوارة من افضل الماركات الموجودة في السوق 🤩

(للبيع)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تامر علي
|التليفون:
|01069544442
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|العنوان:
|بجوار ميدان فودافون - خلف بنك البركة- 6 اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5,310 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099103
60 جنيه
60 جنيه
30 جنيه