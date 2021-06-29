خصم 10 % علي تونجر وباديء دوارة من افضل الماركات الموجودة في السوق 🤩

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: خصم 10 % علي تونجر وباديء دوارة من افضل الماركات الموجودة في السوق 🤩 - في 6 أكتوبر مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

عروض دياموند لسة مكملة 🔥 خصم 10 % علي تونجر وباديء دوارة من افضل الماركات الموجودة في السوق 🤩 ماركة GYS 🔥 السعر بعد الخصم 5310 ج يوجد توصيل لكل المحافظات 🚛 يلا احجز معنا وكلمنا 😁🤙 01010533997📞 خصم 10 % علي تونجر وباديء دوارة من افضل الماركات الموجودة في السوق 🤩 #DiamondEgypt #تونجر_شحن_سيارة #بطارية_سيارة #ورش_كاوتش #معدات_ورش_صيانة_السيارات
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: تامر علي
التليفون: 01069544442

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: بجوار ميدان فودافون - خلف بنك البركة- 6 اكتوبر
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 5,310 جنيه
تاريخ الإعلان: 7/7/2021
رقم الإعلان: 2099103
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ضبط الزوايا بالجهاز اللوحي SPACE 2.0 WIFI - في 6 أكتوبر مصر

ضبط الزوايا بالجهاز اللوحي SPACE 2.0 WIFI

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

شركة دياموند بتقدم ليكم احدث اجهزة الزوايا الايطالية 🔥 ضبط الزوايا بالجهاز اللوحي SPACE 2.0 .
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

60 جنيه

29/6/2021
صورة الاعلان: MATRIX ARS 660 WS From Space ⚙️ - في 6 أكتوبر مصر

MATRIX ARS 660 WS From Space ⚙️

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

MATRIX ARS 660 WS From Space ⚙️ أفضل جهاز ضبط زوايا عجلات السيارات مزود ب6 كاميرات 4 حس.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

60 جنيه

29/6/2021
صورة الاعلان: ماكينه شحن تكييف 720-R - في 6 أكتوبر مصر

ماكينه شحن تكييف 720-R

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

ماكينه شحن تكييف 720-R ماركه Texa من افضل انواع ماكينات شحن الفريون تتميز بصناعه ايطاليه عاليه الجود.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

30 جنيه

9/6/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager