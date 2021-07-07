خصم 10% على جميع قطع تكييف السيارات من متجر رفرف الالكتروني

وداعاً للحرارة المرتفعة داخل سيارتك وللأسعار المرتفعة خارجها متجر رفرف يقدم خصم 10% على جميع قطع التكييف والتبريد في السيارة نظام تكييف مثالي لعدد كبير من السيارات بجودة عالية وأسعار منافسة وفّر أموالك واستفد من أقوى العروض الصيفية مع قطع تكييف أصلية تصلك أينما كنت في المملكة. اغتنم الفرصة الآن وأدخل كود الخصم Summer10 وتمتع برحلة سعيدة مع عائلتك في صيف بارد. موقع رفرف: تويتر: أنستغرام: فيسبوك: