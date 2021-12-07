خصائص تكييف يورك بارد بلازما ديجيتال

(للبيع)
|للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 تجنبي تشغيل المكيف أثناء تنظيف المنزل من الغبار أو الأتربة، وقومي بفتح الشباك، حتى لا يتسبب في انسداد الفلتر وضعف كفاءة التبريد. دلوقتي تكييف يورك ايسبيرج 1.5حصان بارد بلازما ديجيتال بـ 6700 جنيه و لو بتفكر ف طرق سداد غير الكاش دلوقتي عندنا التقسيط باقل فايدة . يعنى اقل قسط شهري هتلاقيه في اي مكان بدون مقدم العرض ده لمده محدوده اشتري تكييفك دلوقتي و الشحن و التوصيل مجانا في القاهره و الجيزه في 24 ساعه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hadeerriver
|التليفون:
|01016600067
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|العنوان:
|212 شارع خالد بن الوليد بجوار محكمة الاسرة عمارة فورى الدور 3- حدائق حلوان
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/12/2021
|رقم الإعلان:
|2114170
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
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