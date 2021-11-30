خصائص تكييف ال جي اس بلس 2021

(للبيع)
|للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 مع تكييف ال جي هتنسى صدمة الفواتير وهتشغل التكييف من غير اى خوف من فواتير الكهربا العالية وده لانه مزود بخاصية الانفرتر الى هيوفر حتى 60% من فاتورة الكهربا . وكمان هتقدر تشترى تكييفم وتقسطه باقل سعر فى مصر دلوقتى تكييف ال جي اس تى دى .5 حصان بارد بدون بلازما ديجيتال بـ 9600 جنيه دلوقتى تكييف ال جي اس بلس 2.25 حصان بارد بلازما ديجيتال بـ 13500 جنيه - ولو بتدور علي التقسيط دلوقتي ممكن تقسط معانا تكييفك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hadeerriver
|التليفون:
|01016600067
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|العنوان:
|212 شارع خالد بن الوليد بجوار محكمة الاسرة عمارة فورى الدور 3- حدائق حلوان
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/12/2021
|رقم الإعلان:
|2113505
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