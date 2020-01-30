خزينة محمولة صغيرة لحماية اموالك و اوراقك الشخصية الخاصة بك خزينة محمولة لاي مكان ثلاثة ارقام للقفل مع زرار للامان جديد بالكرتونة يرجى ذكر المنتج المطلوب وسعره المعلن عند الاتصال جديد بالكرتونة يوجد شحن لجميع المحافظات جديدة لم تستخدم اسعار خاصة للكميات وطلبات الجملة متوافر لدينا خدمة التوصيل والطلب عبر الاتصال او الواتس اب