خزان الاهرام للفيبر جلاس لحفظ المياه

(للبيع)
|الاهرام للفيبر جلاس بتقدملك خزانات المياه الفيبر جلاس وعلشان الاهرام للفيبر جلاس دايما بتراعى راحة عملائها وفرتلك الخزان بتصميمين مختلفين خزان مياه فيبر جلاس دائرى وخزان مياه فيبر جلاس مكعب صمم خزان المياه من الاهرام للفيبر جلاس بمواصفات من الداخل والخارج لكي تعطي الخزان قوه في الطبقات خزان المياه الفيبر جلاس بمصنعنا صمم تحت اشراف عالي لكي يطابق المواصفات العالمية للخزان بيتم انتاج الخزان بطبقة داخلية تعمل لعدم وجود البكتريا وتوضح نقاء الماء خزان الاهرام للفيبر جلاس حاصل على شهادة ISO
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الاهرام للفيبر جلاس
|التليفون:
|01222284220
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|العنوان:
|طريق مصر اسكندرية الزراعى الكيلو 18 تحت كوبرى قلما- قلما
القليوبية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102258
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