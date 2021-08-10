خزان الاهرام للفيبر جلاس لحفظ المياه

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: خزان الاهرام للفيبر جلاس لحفظ المياه - في القليوبية مصر

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الاهرام للفيبر جلاس بتقدملك خزانات المياه الفيبر جلاس وعلشان الاهرام للفيبر جلاس دايما بتراعى راحة عملائها وفرتلك الخزان بتصميمين مختلفين خزان مياه فيبر جلاس دائرى وخزان مياه فيبر جلاس مكعب صمم خزان المياه من الاهرام للفيبر جلاس بمواصفات من الداخل والخارج لكي تعطي الخزان قوه في الطبقات خزان المياه الفيبر جلاس بمصنعنا صمم تحت اشراف عالي لكي يطابق المواصفات العالمية للخزان بيتم انتاج الخزان بطبقة داخلية تعمل لعدم وجود البكتريا وتوضح نقاء الماء خزان الاهرام للفيبر جلاس حاصل على شهادة ISO
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الاهرام للفيبر جلاس
التليفون: 01222284220

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العنوان: طريق مصر اسكندرية الزراعى الكيلو 18 تحت كوبرى قلما- قلما
القليوبية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 10/8/2021
رقم الإعلان: 2102258
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: سجادة

سجادة

(للبيع)

سجادة02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي افرشي بيتك وانتي مطمنه . خامات عالية ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/8/2021
صورة الاعلان: سجاد مودرن

سجاد مودرن

(للبيع)

2021سجاد مودرن02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لسنا الوحيدون . لكننا متميزون تص.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/8/2021
صورة الاعلان: كيدز اريا جميع المقاسات

كيدز اريا جميع المقاسات

(للبيع)

مشروع الكيدز ايريا على أى مساحه مهما كانت مساحتك حنفذلك أجمل كيدز ايريا متخصصون في تجهيز مناطق العاب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/8/2021
صورة الاعلان: سجاد ومشايات

سجاد ومشايات

(للبيع)

سجاد ومشايات02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي يوجد تشكيلة رائعة موديلات تناسب جمي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/8/2021
صورة الاعلان: سجاد ورق شجر

سجاد ورق شجر

(للبيع)

سجاد ورق شجر02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي اجود الخامات بأسعار منافسة بنوفرلك .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/8/2021
صورة الاعلان: مطلوب استشاري جلديه

مطلوب استشاري جلديه

(فرصة عمل)

لمستشفى بمدينة الطائف بالسعودية استشاريين جلدية خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه ترسل سيرة ذات.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,000 ريال

10/8/2021
صورة الاعلان: مطلوب فني ميكانيكا تشغيل ماكينات اكياس ورقية للعمل بالسعودية

مطلوب فني ميكانيكا تشغيل ماكينات اكياس ورقية للعمل بالسعودية

(فرصة عمل)

مطلوب فني ميكانيكا تشغيل ماكينات اكياس ورقية للعمل بالسعودية.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/8/2021
صورة الاعلان: لأصحاب المدد الطويله والأسعار المميزه متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار

لأصحاب المدد الطويله والأسعار المميزه متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار

(للإيجار)

لأصحاب المدد الطويله والأسعار المميزه متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار بموقع ممتازجدا عند مساكن شيرا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

6,500 جنيه

10/8/2021
صورة الاعلان: شقه للبيع 70م بالحي ال11 ب6 أكتوبر

شقه للبيع 70م بالحي ال11 ب6 أكتوبر

(للبيع)

شقه للبيع 70م بالحي ال11 ب6 أكتوبر موقع مميز ثاني نمره محور جمال عبد الناصر التقسيم ( غرفتين نوم .
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

365,000 جنيه

10/8/2021
صورة الاعلان: للبيع بالشماليات منطقة ال2000 قطعه موقع مميز بمدينة 6 أكتوبر

للبيع بالشماليات منطقة ال2000 قطعه موقع مميز بمدينة 6 أكتوبر

(للبيع)

للبيع بالشماليات منطقة ال2000 قطعه موقع مميز بمدينة 6 أكتوبر شقه للبيع185م بالشماليات علي ماونتن في.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

5,000 جنيه

10/8/2021
صورة الاعلان: شقه للبيع 160م بالشماليات ال2000 قطعه ب6 أكتوبر

شقه للبيع 160م بالشماليات ال2000 قطعه ب6 أكتوبر

(للبيع)

شقه للبيع 160م بالشماليات ال2000 قطعه ب6 أكتوبر موقع مميز بالشماليات دابل فيس وثاني نمره من الشارع .
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

4,600 جنيه

10/8/2021
صورة الاعلان: افضل شركه يونيفورم مصانع فى مصر

افضل شركه يونيفورم مصانع فى مصر

(للبيع)

افضل شركه يونيفورم مصانع فى مصر 01003358542–01200561116 متخصصون في تصميم وصناعة الزى الموحد للمصان.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/8/2021
صورة الاعلان: أيجار ميتسوبيشى باجيرو 4×4

أيجار ميتسوبيشى باجيرو 4×4

(للإيجار)

أيجار ميتسوبيشى باجيرو مع سائق وبدون سائق أيجار ميتسوبيشى باجيرو 4×4 تتميز شركة تورست ليموزين بتـأج.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

10/8/2021
صورة الاعلان: ارض على مساحة 4600 متر لللبيع

ارض على مساحة 4600 متر لللبيع

(للبيع)

ارض على مساحة 4600 متر لللبيع ببرج العرب الاسكندرية نشاط اغذيه سعر المتر 1000 جنيه 01001910248 01.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

10/8/2021
صورة الاعلان: جمالون 1008م امكن سمسار بجوار الطريق الدائري موسسه الزكاه المرج به مرافق

جمالون 1008م امكن سمسار بجوار الطريق الدائري موسسه الزكاه المرج به مرافق

(للإيجار)

جمالون امكن سمسار للإيجار بجوار دائري موسسه الزكاه المرج به مرافق للإيجار امكانيه تاجيره عن طريق سمس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

26,000 جنيه

10/8/2021
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