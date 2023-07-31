خزانات المياه وحواجز الطريق البلاستيكيه عاليه الجوده للبيع بعجمان

(For Sale)

اعلانات مبوبة

New Ads

Most Viewed Ads

Change Location

Post Ad

 ▶  Your Location

United Arab Emirates (Ajman) [ Change location ]

Ad Information
Ad Photo: خزانات المياه وحواجز الطريق البلاستيكيه عاليه الجوده للبيع بعجمان - in Ajman United Arab Emirates

Click on Photo to Enlarge

Stars poly storage tanks factory L.L.C مصنع متخصص في انتاج خزانات المياه وايجاد حلول تخزين المياه • مقاسات مختلفة • قدرات تحميل مختلفة • مواد مختلفة • متوفر بجميع المقاسات الأفقية والعمودية • جميع المنتجات مضمونة ضدعيوب الصناعه • خدمة ما بعد البيع متوفرة • يوفر المصنع العديد من أنواع الخزانات خزانات البولي ايثيلين خزانات الفيبرجلاس خزانات تحت الارض الخزانات اللوحيه خزانات من صلب الزنك هشام الشافعى - 0542818514
Contact The Advertiser:
Contact Name: Stars poly storage tanks factory L.L.C
Telephone: 0542818514

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: - دبى
Ajman -

United Arab Emirates
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 31/7/2023
Ad Number: 2239770
Send a message to the advertiser Tell a Friend Add to Favourites
Send a message to the advertiser

New Ads

Picture
Price
Posting Date
Ad Photo: شقه 3غرف وصاله وغرفه خادمه ببرج سكنى مميز في شارع النجدة

شقه 3غرف وصاله وغرفه خادمه ببرج سكنى مميز في شارع النجدة

(For Rent)

* غرفة نوم ماستر * غرفتين نوم بحمام مشترك * غرفة معيشة كبيرة * مطبخ مغلق كبير * غرفة للخادمة * حمام .
Category: 

Call

31/7/2023
Ad Photo: شقة أول ساكن غرفتين نوم ماستر وصالة مع غرفة خادمة في شاطئ الراحة

شقة أول ساكن غرفتين نوم ماستر وصالة مع غرفة خادمة في شاطئ الراحة

(For Rent)

- غرفتين نوم ماستر مع بلكونة - غرفة معيشة / طعام - مطبخ - غرفة خادمة - حمام الرقم المرجعي : AP983032.
Category: 

Call

31/7/2023
Ad Photo: انقل الان استديوا مع اطلالة على القناة في جزيرة ياس

انقل الان استديوا مع اطلالة على القناة في جزيرة ياس

(For Rent)

- غرفه نوم / معيشة - مطبخ مفتوح - حمام - غرف غسيل - بلكونة الرقم المرجعي : AP981246 لمزيد من المعل.
Category: 

Call

28/7/2023
Ad Photo: أول ساكن شقة غرفة ماستر مفروشة بالكامل تطل على البحر في المارينا

أول ساكن شقة غرفة ماستر مفروشة بالكامل تطل على البحر في المارينا

(For Rent)

- غرفة معيشة / طعام - غرفة نوم ماستر - مطبخ - حمامين الرقم المرجعي : AP982950 لمزيد من المعلومات يم.
Category: 

Call

28/7/2023
Ad Photo: بالطوابق العليا استوديو مع اطلاله بحرية في جزيرة السعديات

بالطوابق العليا استوديو مع اطلاله بحرية في جزيرة السعديات

(For Rent)

- غرفة نوم / معيشه -مطبخ - بلكونة - حمام الرقم المرجعي : AP981074 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل .
Category: 

Call

28/7/2023
Ad Photo: استوديو رائع بمساحة مريحه و بلكونه باطلالة جميلة في جزيرة ياس

استوديو رائع بمساحة مريحه و بلكونه باطلالة جميلة في جزيرة ياس

(For Rent)

- غرفة معيشة/ غرفة نوم - مطبخ مفتوح - حمام - بلكونة الرقم المرجعي : AP981728 لمزيد من المعلومات يمكن.
Category: 

Call

28/7/2023
Ad Photo: شقة فاخرة غرفة نوم ماستر ومخزن مفروشة بفرش ممتاز في المارينا

شقة فاخرة غرفة نوم ماستر ومخزن مفروشة بفرش ممتاز في المارينا

(For Rent)

غرفة نوم ماستر غرفة معيشة / طعام مطبخ مخزن حمام الرقم المرجعي : AP982869 لمزيد من المعلومات يمكن.
Category: 

Call

28/7/2023
Ad Photo: انتقل الآن إلى منزلك الجديد مع بلكونه في روضة أبوظبي

انتقل الآن إلى منزلك الجديد مع بلكونه في روضة أبوظبي

(For Rent)

- غرفة نوم ماستر - منطقة معيشة / طعام - مطبخ مغلق - غرقة خادمة - بلكونة - تواليت الرقم المرجعي : .
Category: 

Call

28/7/2023
Ad Photo: شقة ضمن فيلا 3غرف نوم وغرفة خادمة قريبه للحديقة في المشرف

شقة ضمن فيلا 3غرف نوم وغرفة خادمة قريبه للحديقة في المشرف

(For Rent)

- غرفة نوم ماستر - غرفتين نوم - مطبخ مغلق - غرفة خادمة مع تواليت 3 حمامات الرقم المرجعي : AP965666 ل.
Category: 

Call

28/7/2023
Ad Photo: شقة للايجارغرفة نوم مع مطبخ مغلق بايجار مناسب في شارع حمدان

شقة للايجارغرفة نوم مع مطبخ مغلق بايجار مناسب في شارع حمدان

(For Rent)

- غرفة نوم ماستر - غرفةمعيشة\طعام - مطبخ مغلق - تواليت الرقم المرجعي : AP115641 لمزيد من المعلوم.
Category: 

Call

28/7/2023
Ad Photo: فيلا فاخرة 5غرف نوم مفروشة بالكامل مع حمام سباحة في الريف

فيلا فاخرة 5غرف نوم مفروشة بالكامل مع حمام سباحة في الريف

(For Rent)

- غرفتين نوم ماستر - غرفتين نوم - غرفتين معيشة /طعام - مطبخ - غرفة خادمة 6 حمامات - بلكونتين - حمام.
Category: 

Call

28/7/2023
Ad Photo: مكاتب مفروشة مع كافة الخدمات بموقع مميز سعر جيد في شارع حمدان

مكاتب مفروشة مع كافة الخدمات بموقع مميز سعر جيد في شارع حمدان

(For Rent)

3 غرف مكتبية - حمام - غرفة اجتماعات - قاعة الاستقبال - مطبخ تحضيري الرقم المرجعي : OF982997 لمزيد م.
Category: 

Call

28/7/2023
Ad Photo: مكاتب مجهزة بالكامل بموقع مميز قريب من كل الخدمات في شارع حمدان

مكاتب مجهزة بالكامل بموقع مميز قريب من كل الخدمات في شارع حمدان

(For Rent)

3 غرف مكتبية - حمام - قاعة اجتماعات - صالة استقبال - مطبخ تحضيري الرقم المرجعي : OF983002 لمزيد من ا.
Category: 

Call

28/7/2023
Ad Photo: ظ„ظ„ط¨ظٹط¹ ظپظٹظ„ط§ ط³ظƒظ†ظٹظ‡ ظپظٹ ظ…ط¯ظٹظ†ط© طھط´ط·ظٹط¨ ظ…ظ…طھط§ط² ظ…ط³ط§ط­ط© ط§ظ„ط£ط±ط¶ ( 200أ—100 ظ‚ط¯ظ… )

ظ„ظ„ط¨ظٹط¹ ظپظٹظ„ط§ ط³ظƒظ†ظٹظ‡ ظپظٹ ظ…ط¯ظٹظ†ط© طھط´ط·ظٹط¨ ظ…ظ…طھط§ط² ظ…ط³ط§ط­ط© ط§ظ„ط£ط±ط¶ ( 200أ—100 ظ‚ط¯ظ… )

(For Rent)

للبيع فيلا سكنيه في مدينة تشطيب ممتاز مساحة الأرض ( 200×100 قدم ) العمر 3 سنوات مساحة البناء للفيل.
Category: 

Call

27/7/2023
Ad Photo: شقة جديدة غرفة ماستر وبلكونة بإطلالة على الجولف في مدينة خليفة

شقة جديدة غرفة ماستر وبلكونة بإطلالة على الجولف في مدينة خليفة

(For Rent)

- غرفة نوم ماستر مع بلكونة - غرفة معيشة / طعام مع بلكونة - مطبخ - تواليت الرقم المرجعي : AP114914 لم.
Category: 

Call

27/7/2023
Classifieds powered by Galileo Site Manager ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager