خزانات المياه وحواجز الطريق البلاستيكيه عاليه الجوده للبيع بعجمان

(For Sale)
|Stars poly storage tanks factory L.L.C مصنع متخصص في انتاج خزانات المياه وايجاد حلول تخزين المياه • مقاسات مختلفة • قدرات تحميل مختلفة • مواد مختلفة • متوفر بجميع المقاسات الأفقية والعمودية • جميع المنتجات مضمونة ضدعيوب الصناعه • خدمة ما بعد البيع متوفرة • يوفر المصنع العديد من أنواع الخزانات خزانات البولي ايثيلين خزانات الفيبرجلاس خزانات تحت الارض الخزانات اللوحيه خزانات من صلب الزنك هشام الشافعى - 0542818514
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|Stars poly storage tanks factory L.L.C
|Telephone:
|0542818514
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|Location:
|- دبى
Ajman - United Arab Emirates
|Ad Information:
|Price:
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|Posting Date:
|31/7/2023
|Ad Number:
|2239770
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(For Rent)
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