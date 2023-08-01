خزانات البولى ايثلين متعدده المقاسات والاستخدامات للبيع بالامارات

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United Arab Emirates (Sharjah) [ Change location ]

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Ad Photo: خزانات البولى ايثلين متعدده المقاسات والاستخدامات للبيع بالامارات - in Sharjah United Arab Emirates

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Stars poly storage tanks factory L.L.C مصنع متخصص في انتاج خزانات المياه وايجاد حلول تخزين المياه • مقاسات مختلفة • قدرات تحميل مختلفة • مواد مختلفة • متوفر بجميع المقاسات الأفقية والعمودية • جميع المنتجات مضمونة ضدعيوب الصناعه • خدمة ما بعد البيع متوفرة • يوفر المصنع العديد من أنواع ا
Contact The Advertiser:
Contact Name: Stars poly storage tanks factory L.L.C
Telephone: 0542818514

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Location: - دبى
Sharjah -

United Arab Emirates
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 1/8/2023
Ad Number: 2239851
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Price
Posting Date
Ad Photo: شقة مفروشة بالكامل غرفة نوم وصالة بالطوابق العليا في جزيرة الريم

شقة مفروشة بالكامل غرفة نوم وصالة بالطوابق العليا في جزيرة الريم

(For Rent)

- غرفة نوم ماستر - غرفة معيشة / طعام - مطبخ - تواليت الرقم المرجعي : AP983739 لمزيد من المعلومات يمك.
Category: 

Call

1/8/2023
Ad Photo: انقل الآن شقة غرفتين وغرفة خادمة مطلة على البحر في جزيرة الريم

انقل الآن شقة غرفتين وغرفة خادمة مطلة على البحر في جزيرة الريم

(For Rent)

- غرفتين نوم ماستر - غرفة معيشة / طعام - مطبخ - غرفة خادمة مع حمام - تواليت الرقم المرجعي : AP109893.
Category: 

Call

1/8/2023
Ad Photo: شقة نظيفة في الطوابق العليا بلكونة اطلالة رائعة في جزيرة الريم

شقة نظيفة في الطوابق العليا بلكونة اطلالة رائعة في جزيرة الريم

(For Rent)

- غرفة نوم ماستر - غرفة معيشة / طعام - مطبخ - بلكونة - حمامين الرقم المرجعي : AP983743 لمزيد من .
Category: 

Call

1/8/2023
Ad Photo: انتقل الان سعر مميز وخدمات مع اطلالة روعة في جزيرة الريم

انتقل الان سعر مميز وخدمات مع اطلالة روعة في جزيرة الريم

(For Rent)

غرفة نوم ماستر غرفة معيشة / صالة مطبخ حمام الرقم المرجعي : AP981998 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواص.
Category: 

Call

1/8/2023
Ad Photo: للبيع صناعية بالصناعية الرابعة

للبيع صناعية بالصناعية الرابعة

(For Sale)

للبيع بالشارقة بالصناعية الرابعة مساحة 25 الف قدم فيها محلين وحوطة الدخل 410 الف درهم مطلوب 5.800.
Category: 

5,800,000 Dirham

1/8/2023
Ad Photo: للبيع فيلا جديدة بمصفوت 3

للبيع فيلا جديدة بمصفوت 3

(For Sale)

للبيع فيلا جديدة دور واحد بعجمان مصفوت 3 مساحة 4843 قدم غرفتين وصالة ومجلس و 4 حمامات غرفة خادمة .
Category: 

650,000 Dirham

1/8/2023
Ad Photo: للبيع عمارة باليرموك شارع عام

للبيع عمارة باليرموك شارع عام

(For Sale)

للبيع بناية بالشارقة اليرموك شارع عام مساحة 3000 قدم 4 محلات - 5 شقق - 1 ستديو الخالي 3 محلات و ش.
Category: 

2,400,000 Dirham

1/8/2023
Ad Photo: خزانات المياه وحواجز الطريق البلاستيكيه عاليه الجوده للبيع بعجمان

خزانات المياه وحواجز الطريق البلاستيكيه عاليه الجوده للبيع بعجمان

(For Sale)

Stars poly storage tanks factory L.L.C مصنع متخصص في انتاج خزانات المياه وايجاد حلول تخزين المياه • .

Call

31/7/2023
Ad Photo: شقه 3غرف وصاله وغرفه خادمه ببرج سكنى مميز في شارع النجدة

شقه 3غرف وصاله وغرفه خادمه ببرج سكنى مميز في شارع النجدة

(For Rent)

* غرفة نوم ماستر * غرفتين نوم بحمام مشترك * غرفة معيشة كبيرة * مطبخ مغلق كبير * غرفة للخادمة * حمام .
Category: 

Call

31/7/2023
Ad Photo: شقة أول ساكن غرفتين نوم ماستر وصالة مع غرفة خادمة في شاطئ الراحة

شقة أول ساكن غرفتين نوم ماستر وصالة مع غرفة خادمة في شاطئ الراحة

(For Rent)

- غرفتين نوم ماستر مع بلكونة - غرفة معيشة / طعام - مطبخ - غرفة خادمة - حمام الرقم المرجعي : AP983032.
Category: 

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31/7/2023
Ad Photo: انقل الان استديوا مع اطلالة على القناة في جزيرة ياس

انقل الان استديوا مع اطلالة على القناة في جزيرة ياس

(For Rent)

- غرفه نوم / معيشة - مطبخ مفتوح - حمام - غرف غسيل - بلكونة الرقم المرجعي : AP981246 لمزيد من المعل.
Category: 

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28/7/2023
Ad Photo: أول ساكن شقة غرفة ماستر مفروشة بالكامل تطل على البحر في المارينا

أول ساكن شقة غرفة ماستر مفروشة بالكامل تطل على البحر في المارينا

(For Rent)

- غرفة معيشة / طعام - غرفة نوم ماستر - مطبخ - حمامين الرقم المرجعي : AP982950 لمزيد من المعلومات يم.
Category: 

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28/7/2023
Ad Photo: بالطوابق العليا استوديو مع اطلاله بحرية في جزيرة السعديات

بالطوابق العليا استوديو مع اطلاله بحرية في جزيرة السعديات

(For Rent)

- غرفة نوم / معيشه -مطبخ - بلكونة - حمام الرقم المرجعي : AP981074 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل .
Category: 

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28/7/2023
Ad Photo: استوديو رائع بمساحة مريحه و بلكونه باطلالة جميلة في جزيرة ياس

استوديو رائع بمساحة مريحه و بلكونه باطلالة جميلة في جزيرة ياس

(For Rent)

- غرفة معيشة/ غرفة نوم - مطبخ مفتوح - حمام - بلكونة الرقم المرجعي : AP981728 لمزيد من المعلومات يمكن.
Category: 

Call

28/7/2023
Ad Photo: شقة فاخرة غرفة نوم ماستر ومخزن مفروشة بفرش ممتاز في المارينا

شقة فاخرة غرفة نوم ماستر ومخزن مفروشة بفرش ممتاز في المارينا

(For Rent)

غرفة نوم ماستر غرفة معيشة / طعام مطبخ مخزن حمام الرقم المرجعي : AP982869 لمزيد من المعلومات يمكن.
Category: 

Call

28/7/2023
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