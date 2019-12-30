خريج تجارة وإدارة أعمال على المعاش 63سنة يطلب عمل مناسب قادر عل. العكا، غير

(طلب عمل)
|ابحث عن عمل يناسب خبرتى فى مجال المحاسبة والادارة انا على المعاش 63 عاما
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عماد منصور سرحان
|التليفون:
|01282434967_01200181274
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|العنوان:
|المنصورة. ميت غمر- مصر المنصورة ميت غمر
الدقهلية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|30/12/2019
|رقم الإعلان:
|2047042
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