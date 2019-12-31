تعلن شركة هاى باور للصناعة والتجارة والخدمات بحدائق القبة عن رغبتها في تعيين خريجات كلية تجارة شعبة محاسبة لايشترط الخبرة - نرحب بالخريجات الجدد السن من : 20 - 40 عام يشترط التفرغ التام يفضل السكن بجوار حدائق القبة التعيين فورا التوصيف الوظيفى : االتدريب على العمل على برامج حسابات الشركة + بعض اعمال السكرتارية وخدمة العملاء والتسويق الاليكترونى تحصل المحاسبة على خبرة مكثفة في حسابات الشركات الصناعية والتجارية والخدمية تثبيت + فرص للترقى السريع مواعيد العمل من : 9.30 ص الى 6 مساءا الاجازة