(فرصة عمل)
|تعلن شركة هاى باور للصناعة والتجارة والخدمات بحدائق القبة عن رغبتها في تعيين خريجات كلية تجارة شعبة محاسبة لايشترط الخبرة - نرحب بالخريجات الجدد السن من : 20 - 40 عام يشترط التفرغ التام يفضل السكن بجوار حدائق القبة التعيين فورا التوصيف الوظيفى : االتدريب على العمل على برامج حسابات الشركة + بعض اعمال السكرتارية وخدمة العملاء والتسويق الاليكترونى تحصل المحاسبة على خبرة مكثفة في حسابات الشركات الصناعية والتجارية والخدمية تثبيت + فرص للترقى السريع مواعيد العمل من : 9.30 ص الى 6 مساءا الاجازة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هاى باور
|التليفون:
|01005550043
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|76 شارع ترعة الجبل الادارة الدور الثانى.- حدائق القبة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047590
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
3,000 دولار
3,000 جنيه
3,000 جنيه
3,000 جنيه
3,000 جنيه
3,000 جنيه مصري
3,000 جنيه
3,000 جنيه
3,000 جنيه