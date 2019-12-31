خريجات كلية تجارة شعبة محاسبة

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تفاصيل الإعلان
تعلن شركة هاى باور للصناعة والتجارة والخدمات بحدائق القبة عن رغبتها في تعيين خريجات كلية تجارة شعبة محاسبة لايشترط الخبرة - نرحب بالخريجات الجدد السن من : 20 - 40 عام يشترط التفرغ التام يفضل السكن بجوار حدائق القبة التعيين فورا التوصيف الوظيفى : االتدريب على العمل على برامج حسابات الشركة + بعض اعمال السكرتارية وخدمة العملاء والتسويق الاليكترونى تحصل المحاسبة على خبرة مكثفة في حسابات الشركات الصناعية والتجارية والخدمية تثبيت + فرص للترقى السريع مواعيد العمل من : 9.30 ص الى 6 مساءا الاجازة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: هاى باور
التليفون: 01005550043

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 76 شارع ترعة الجبل الادارة الدور الثانى.- حدائق القبة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 4/1/2020
رقم الإعلان: 2047590
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فرصه عمل خدمه عملاء

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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خدمه عملاء وادخال بيانات

(فرصة عمل)

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#وظيفه طالب او طالبة – خريج او خريجة ( خدمة عملاء وإدخال بيانات ) براتب شهري 3000ج – وحوافز شهرية –.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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24/11/2019
صورة الاعلان: خدمة عملاء لشركة خاصة براتب مجزي 3000جنيه - في القاهرة مصر

خدمة عملاء لشركة خاصة براتب مجزي 3000جنيه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

خدمة عملاء لشركة خاصة براتب مجزي 3000جنيه – شباب وبنات – طلاب وخريجين – السن من 18 : 55 سنة – شرط لب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

19/11/2019
صورة الاعلان: مدخلين بيانات مدخلين بيانات - في القاهرة مصر

مدخلين بيانات مدخلين بيانات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مدخلين بيانات يقبل الطلاب السن من ثمانية عشر الي خمسة وخمسون سنة لا يشترط الخبرة شفت ست ساعات .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

19/11/2019
صورة الاعلان: خدمه عملاء - في القاهرة مصر

خدمه عملاء

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

وحراسات داخلي وخارجي ) موالت – شركات – كمبوندات ( – السن من 18 : 45 سنة – مؤهل متوسط – راتب 2500ج – .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه مصري

19/11/2019
صورة الاعلان: موظفين للرد علي الاستفسارات الخاصة بالشركة - في القاهرة مصر

موظفين للرد علي الاستفسارات الخاصة بالشركة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

موظفين للرد علي الاستفسارات الخاصة بالشركة بدوام جزئي 6 ساعات – السن من 18 : 45 سنة ( طبيعة العمل : .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

19/11/2019
صورة الاعلان: مطلوب موظفين للرد علي الاستفسارات - في القاهرة مصر

مطلوب موظفين للرد علي الاستفسارات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب موظفين للرد علي الاستفسارات الخاصة بالشركة بدوام جزئي 6 ساعات – السن من 18 : 45 سنة ( طبيعة ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

14/11/2019
صورة الاعلان: مطلوب خدمة عملاء لشركة خاصة - في القاهرة مصر

مطلوب خدمة عملاء لشركة خاصة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

- مطلوب خدمة عملاء لشركة خاصة براتب مجزي 3000جنيه – شباب وبنات – طلاب وخريجين – السن من 18 : 55 سنة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

13/11/2019
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