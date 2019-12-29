خد هدية السنة الجديدة وامتلك وحدتك الادارية فى Paris Mall

(للبيع)
|الحق الهدية قبل فوات الاوان وامتلك وحدتك الادارية فى Paris Mall باميز تقاطع مابين محور الأمل و المحور المركزي الرابط بين الأحياء السكنية و الحي الحكومي وحدتك تشطيب كامل وبالتكيفيات 38م باقل مقدم واقساط تصل الى 10 سنين بدون فوائد وليك فايدة فورية يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك مقرك الادارى فى Paris Mall
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|209,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/12/2019
|رقم الإعلان:
|2047093
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