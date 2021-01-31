خد قرار الاستثمار و امتلك شقتك بكابيتال هايتس

(للبيع)
|خليك فى المضمون و امتلك شقتك بكابيتال هايتس بموقع مميز فى العاصمة الادارية قريب من المدينة الطبية و ارض المعارض شقة 150.5 م صافى ( 3 غرف نوم + ريسبشن + 3 حمام + مطبخ + تراس ) تشطيب اكسترا لوكس ب 206 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد مع افضل خدمات متكاملة يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 و خد قرارك للاستثمار المضمون و امتلك شقتك بكابتيال هايتس بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمة الادارية- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|206,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|31/1/2021
|رقم الإعلان:
|2082184
185,000 جنيه
149,000 جنيه
اتصل
400 جنيه
90,000 جنيه
99,000 جنيه
185,000 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
650 جنيه
226,000 جنيه
205,000 جنيه
182,000 جنيه
110,000 جنيه
160,000 جنيه
اتصل
اتصل