خد قرارك وامتلك شاليه بروف فى العين السخنة

(للبيع)
|احسن قرار هتاخده بامتلاك شاليه برووف مميز فى Blue Blue بطواحين الهواء بالسخنة قريب من كافيهات ومطاعم واكوا بارك شاليه 120 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى +2 حمام ) تشطيب سوبر لوكس و مقدم 214 الف و بالتقسيط ع 7 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى ومن غير تاخير كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك وخد القرار الصح فى Blue Blue السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|بلو بلو العين السخنة- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|214,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083853
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