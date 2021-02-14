خد قرارك وامتلك شاليه بروف فى العين السخنة

احسن قرار هتاخده بامتلاك شاليه برووف مميز فى Blue Blue بطواحين الهواء بالسخنة قريب من كافيهات ومطاعم واكوا بارك شاليه 120 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى +2 حمام ) تشطيب سوبر لوكس و مقدم 214 الف و بالتقسيط ع 7 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى ومن غير تاخير كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك وخد القرار الصح فى Blue Blue السخنة