خد قرارك بأمتلاكك عيادة واستثمر في العاصمة الادارية

(للبيع)
|خد قرارك الصح وامتلك عيادتك في العاصمة الادارية الجديدة في مول مميز جدا في مكان حيوي بمول sixty واستثمر زي مانت عايز واضمن مستقبل اولادك وعيادتك بالحي المالي امام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية والبنك المركزي والبورصة المصرية وعيادتك 92م تشطيب كامل بالتكييفات بدون مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|319,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057493
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