خد عيلتك وروح العاصمة الادارية وعيش بمزاجك

(للتقسيط)
|في كمبوند zavani هتعيش بمزاجك في العاصمة الادارية الجديدة وهتستمتع بالهدوء والفيو الرائع للنهر الاخضر وكمان هتسكن جمب حي السفراء مباشرة وشقتك 205م (5غرفة+4حمام+ريسبشن+ living room+مطبخ امريكي+2تراس) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد والخدمات حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات وجيم وسبا وجاكوزى وبحيرات صناعية ومول تجاري وتراك للدراجات وخدمات تانية كتير كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|218,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059633
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