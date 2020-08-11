خد شقتك جمب حى السفارات فى تاون جيت

(للبيع)
|جمب حى السفارات امتلك شقتك فى العاصمة الادارية 190 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) قريب من كل الخدمات حمامات سباحة وكافيهات ومول تجارى ومنطقة مخصصة للاطفال ونادى رياضى وخدمات تانية كتير بالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|194,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064813
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