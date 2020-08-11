خد شقة بمساحة كبيرة فى افضل كمبوند بالعاصمة الادارية

(للتقسيط)
|بمساحة كبيرة امتلك شقتك فى كمبوند Town Gate قريب من الحى الدبلوماسى والجامعة الروسية ومطار العاصمة شقتك 230 م ( 4 غرف نوم منهم غرفة ماستر + ريسبشن +مطبخ +3 حمام +تراس ) باجمل فيو ع لاند سكيب وقريب لكل الخدمات و بالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وسط الخدمات فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|215,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064818
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