خد شاليه بحديقة واستلام فورى راس سدر

(للبيع)
|قضى اسعد الاوقات مع اصحابك وامتلك شاليه بحديقة فى راس سدر 120 م (2 غرفة نوم + ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) عشان تستمتع بحفلات الباربكيو وسط كل الخدمات اللى ملهاش مثيل كل ده هتقضيه فى راس سدر استلام فورى بالتقسيط وبدون فوائد كلمنا دلوقتى ع 01201135481 وامتلك شاليه بحديقة فى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|203,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065585
167,000 جنيه
77,000 جنيه