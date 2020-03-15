خد شاليهك قريب من اجمل شاطئ فى السخنة

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صورة الاعلان: خد شاليهك قريب من اجمل شاطئ فى السخنة - في السويس مصر

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امتلك شاليه قريب من اجمل شاطئ رملى من غير صخور فى السخنة تشطيب سوبر لوكس بجاردن خاص 90 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ +حمام ) واستمتع بكل الخدمات الموجودة ع اعلى مستوى مقدم بسيط وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وخد شاليهك جمب خدماتك فى السخنة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 161,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/3/2020
رقم الإعلان: 2056020
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شاليه للبيع دور اول بتراس فى السخنة

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11/3/2020
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11/3/2020
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انت معانا فى السخنه هتعيش حياتك وسط افضل خدمات

(للبيع)

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11/3/2020
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11/3/2020
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110,000 جنيه

11/3/2020
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(للبيع)

- في السويس مصر

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العنوان:

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11/3/2020
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- في السويس مصر

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العنوان:

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11/3/2020
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(للبيع)

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العنوان:

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القسم: 

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11/3/2020
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في السخنة الحق العرض الكبير وبلاش تأخير

(للبيع)

- في السويس مصر

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العنوان:

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القسم: 

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11/3/2020
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امام اجمل اكوا بارك امتلك شاليه في السخنة وصيف براحتك

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135,000 جنيه

11/3/2020
صورة الاعلان: بتحب الخصوصية امتلك شاليهك بروف فى السخنة - في السويس مصر

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(للبيع)

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183,000 جنيه

8/3/2020
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