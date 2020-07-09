خد القرار الصح وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|احسن قرار هتاخده بامتلاك شقتك فى العاصمة الادارية قريب من فندق الماسة وحى السفارات وارض المعارض باجمل view ع النهر الاخضر شقتك 170 م (3 غرف نوم +ريسبشن +2 حمام +مطبخ ) واستمتع باجمل حمامات السباحة وافخم الكافيهات والمطاعم ومول تجارى وخدمات غيرهم كتير بالتقسيط المريح وبدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|174,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062603
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