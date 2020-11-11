خد القرار الصح وامتلك شاليهك في بلوبلو السخنة

(للتقسيط)
|الاجازة مش بتحلي غير بلمة العيلة امتلك شاليهك علي البحر شالية بروف للحفلات بمساحة 110م (3غرفة + 2حمام +مطبخ امريكي +ريسبشن +تراس +روف واسع) وحاجات كتير مستياك مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01013937774 ومتفوتش فرصتك و اعرف باقي التفاصيل والتسهيلات الممكنة او راسلنا علي واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|موسي كوست- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|112,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072037
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