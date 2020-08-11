خد الفرش هدية وامتلك شاليه قريب من خدماتك فى السخنة

(للتقسيط)
|امتلك شاليه قريب من افضل الخدمات كافيهات ومطاعم واكوا بارك ونادى صحى وحاجات تانية اكتر شاليهك بروف 100 م ( 2 غرفة نوم + ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) وخد الفرش هدية وقسط براحتك بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|153,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064822
308,000 جنيه
396,000 جنيه