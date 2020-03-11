خد افضل قرار وامتلك شقتك فى Sun Capital

(للبيع)
|افضل قرار هتاخده هو امتلاك شقة فى Sun Capital وسط افضل الخدمات مستشفى عالمية وجامعة انترناشونال ومبنى ادارى كبير ومحلات لعلامات تجارية شهيرة شقتك 148 م (3 غرف +ريسبشن +مطبخ +2 حمام +تراس كبير) بمقدم بسيط وبالتقسيط ع 9 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وخد احسن قرار وامتلك شقة فى Sun Capital
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|صن كابيتال- 6 اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|174,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055669
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