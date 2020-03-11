خد افضل قرار وامتلك شقتك فى Sun Capital

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: خد افضل قرار وامتلك شقتك فى Sun Capital - في 6 أكتوبر مصر

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افضل قرار هتاخده هو امتلاك شقة فى Sun Capital وسط افضل الخدمات مستشفى عالمية وجامعة انترناشونال ومبنى ادارى كبير ومحلات لعلامات تجارية شهيرة شقتك 148 م (3 غرف +ريسبشن +مطبخ +2 حمام +تراس كبير) بمقدم بسيط وبالتقسيط ع 9 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وخد احسن قرار وامتلك شقة فى Sun Capital
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: صن كابيتال- 6 اكتوبر
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 174,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/3/2020
رقم الإعلان: 2055669
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بتدور ع راحتك تعالى امتلك شقتك فى 6 اكتوبر

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11/3/2020
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11/3/2020
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5/3/2020
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5/3/2020
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(للبيع)

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3/3/2020
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2/3/2020
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شقتك قريبة من مول مصر فى العاصمة السياحية

(للبيع)

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العنوان:

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2/3/2020
صورة الاعلان: بالقرب من ميدان الرماية امتلك شقتك فى العاصمة السياحية - في 6 أكتوبر مصر

بالقرب من ميدان الرماية امتلك شقتك فى العاصمة السياحية

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

قريب من ميدان الرماية امتلك شقتك فى العاصمة السياحية وع بعد دقائق من مطار سفنكس ومول مصر ومدينة الان.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

191,000 جنيه

29/2/2020
صورة الاعلان: محتار وبتدور ع شقة بموقع مميز فى 6اكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

محتار وبتدور ع شقة بموقع مميز فى 6اكتوبر

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

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العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

198,000 جنيه

29/2/2020
صورة الاعلان: بتدور ع الخصوصية وامتلك شقتك فى العاصمة السياحية - في 6 أكتوبر مصر

بتدور ع الخصوصية وامتلك شقتك فى العاصمة السياحية

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

خصوصيتك هتلاقيها بامتلاك شقة فى العاصمة السياحية بروف ع اجمل view للاهرامات وقريب من المتحف المصرى ا.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

210,000 جنيه

28/2/2020
صورة الاعلان: شقه 135م بحري واجهه بمنطقة فيلات - في 6 أكتوبر مصر

شقه 135م بحري واجهه بمنطقة فيلات

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

شقه 135م بحري واجهه بمنطقة فيلات وإسكان فاخر مميز بحدائق اكتوبر دقائق من مول مصر ومدينه الإنتاج الإع.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

513,000 جنيه

28/2/2020
صورة الاعلان: شقه 135م بحري واجهه علي الشارع - في 6 أكتوبر مصر

شقه 135م بحري واجهه علي الشارع

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

شقه 135م بحري واجهه بمنطقة فيلات وإسكان فاخر مميز بحدائق اكتوبر دقائق من مول مصر ومدينه الإنتاج الإع.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

513,000 جنيه

25/2/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع فى حدائق اكتوبر بحرى على شارع رئيسى - في 6 أكتوبر مصر

شقة للبيع فى حدائق اكتوبر بحرى على شارع رئيسى

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

شقة للبيع فى حدائق اكتوبر من المالك مباشرة استلام فورى مساحة 135 متر مقسمة 3 غرف ريسبشن قطعتين وحم.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

500,000 جنيه

25/2/2020
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