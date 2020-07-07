خد احسن قرار وامتلك محلك فى العاصمة الادارية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: خد احسن قرار وامتلك محلك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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احسن قرار هتاخده بامتلاك محلك بالعاصمة الادارية امام فندق الماسة مباشرة وقريب من النهر الاخضر واستمتع بكل مميزات المول اللى ملهاش مثيل منطقة تزحلق ع الماء واكواريوم واختار المساحة اللى تعجبك باقل مقدم وبالتقسيط ع 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 واحسن قرار هتاخده بالاستثمار فى العاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 150,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 7/7/2020
رقم الإعلان: 2062442
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4/7/2020
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