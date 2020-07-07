خد احسن قرار وامتلك محلك فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|احسن قرار هتاخده بامتلاك محلك بالعاصمة الادارية امام فندق الماسة مباشرة وقريب من النهر الاخضر واستمتع بكل مميزات المول اللى ملهاش مثيل منطقة تزحلق ع الماء واكواريوم واختار المساحة اللى تعجبك باقل مقدم وبالتقسيط ع 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 واحسن قرار هتاخده بالاستثمار فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|150,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062442
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