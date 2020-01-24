خد احسن قرار وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|احسن قرار هتاخده بامتلاك شقة فى العاصمة الادارية 150م (3 غرف نوم منهم غرفة ماستر +مطبخ +2 حمام +ريسبشن ) قريبة من عالم ديزنى ومسجد الفتاح العليم وعيادات ومولات تجارية وكافيهات وع بعد دقائق من مطار العاصمة كل ده بالتقسيط المريح وبدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|158,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050237
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