خد احسن قرار وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية

احسن قرار هتاخده بامتلاك شقة فى العاصمة الادارية 150م (3 غرف نوم منهم غرفة ماستر +مطبخ +2 حمام +ريسبشن ) قريبة من عالم ديزنى ومسجد الفتاح العليم وعيادات ومولات تجارية وكافيهات وع بعد دقائق من مطار العاصمة كل ده بالتقسيط المريح وبدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية