خد احسن قرار وامتلك شقة فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|احسن قرار هتاخده بامتلاك شقة فى كمبوند Town Gate فى العاصمة الادارية قريب من السفارات و الدبلوماسيين و كل خدماتك المتكاملة اللى ملهاش حدود شقتك ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +3 حمام +dressing room ) بمقدم 157 الف و بالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد لاحسن استثمار كلمنا ع 01201135481 او ابعتلنا ع الواتس و امتلك شقتك فى العاصمة الادارية الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|157,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082379
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