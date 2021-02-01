خد احسن قرار وامتلك شقة فى العاصمة الادارية

احسن قرار هتاخده بامتلاك شقة فى كمبوند Town Gate فى العاصمة الادارية قريب من السفارات و الدبلوماسيين و كل خدماتك المتكاملة اللى ملهاش حدود شقتك ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +3 حمام +dressing room ) بمقدم 157 الف و بالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد لاحسن استثمار كلمنا ع 01201135481 او ابعتلنا ع الواتس و امتلك شقتك فى العاصمة الادارية الجديدة