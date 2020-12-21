خدمة عملاء - يتم قبول جميع الاعمار بحد اقصي – 50 سنة شرط لباقة الحديث والرقي بالتعامل تامينات – – وزيادة سنوية مقسمة الي 2 في السنة راتب – 4000 ج ثابت عقد سنوي لا يشترط الخبرة السن يبدا من – – – 18 سنة استلام العمل والتعاقد بنفس يوم التقديم ا/ معاذ