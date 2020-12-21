(فرصة عمل)
|خدمة عملاء - يتم قبول جميع الاعمار بحد اقصي – 50 سنة شرط لباقة الحديث والرقي بالتعامل تامينات – – وزيادة سنوية مقسمة الي 2 في السنة راتب – 4000 ج ثابت عقد سنوي لا يشترط الخبرة السن يبدا من – – – 18 سنة استلام العمل والتعاقد بنفس يوم التقديم ا/ معاذ
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه mandarin oriental for tourism
|التليفون:
|01062972973 ---01017794872
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|40,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077570
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه