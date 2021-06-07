(فرصة عمل)
|خدمه عملاء لشركه خاصه براتب 4000 جنيه مطلوب شباب وبنات وطلاب وخريجين السن من 18 ل 55سنه شرط لباقه في الحديث و استخدام جيد للانترنت تامين صحي واجتماعي وزياده مرتين في السنه الشيف ست ساعات صباحي ومسائي الاجازه اربع ايام في الشهر مؤهل متوسط للتواصل والاستفسار واتس٠١٠٦٢٩٧٢٩٧٣ الكود ٣٠١٠٢١٤٢
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nileresort
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|التجمع الخامس- التجمع
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/7/2021
|رقم الإعلان:
|2098689
4,000 جنيه
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