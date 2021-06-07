خدمه عملاء لشركه خاصه

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تفاصيل الإعلان
خدمه عملاء لشركه خاصه براتب 4000 جنيه مطلوب شباب وبنات وطلاب وخريجين السن من 18 ل 55سنه شرط لباقه في الحديث و استخدام جيد للانترنت تامين صحي واجتماعي وزياده مرتين في السنه الشيف ست ساعات صباحي ومسائي الاجازه اربع ايام في الشهر مؤهل متوسط للتواصل والاستفسار واتس٠١٠٦٢٩٧٢٩٧٣ الكود ٣٠١٠٢١٤٢
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: nileresort
التليفون: 01062972973

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العنوان: التجمع الخامس- التجمع
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 3/7/2021
رقم الإعلان: 2098689
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مدخل بيانات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مدخل بيانات – لا يشترط خبرة – السن من 18 : 45 سنة – لا يقل المؤهل عن اعدادي – شفت العمل 6 ساعات – تو.
العنوان:

القاهرة - مصر

4,000 جنيه

7/6/2021
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تاشيرات حره

(مطلوب)

- في القاهرة مصر

💥متوفر تأشيرات حره السعوديه بدووووووون عمل يعني مافيش شغل 💫عامل عادى - سائق عمومى- س.
العنوان:

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5/4/2021
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تاشيرات حرة للسعودية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تاشيرات حرة للسعودية 📢📢 جميع المهن ✈️✈️✈️ وال.
العنوان:

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4/4/2021
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