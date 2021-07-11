خدمه عملاء

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تفاصيل الإعلان
خدمة عملاء براتب ثابت 4000ج بتامين صحي وتامين اجتماعي وزيادة سنوية مرتين في السنة باجازة الجمعة من كل أسبوع – حوافز شهرية في التثبيت تحفيزا للعمل الجيد – عقد سنوي يحفظ حقوق المتقدم – السن من 18 : 45 سنة - مؤهل اعدادي – شفت 6 ساعات كود:30102184
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Nile resort
التليفون: 01062972973

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العنوان: - الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/7/2021
رقم الإعلان: 2099616
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