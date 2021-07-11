خدمه عملاء

خدمة عملاء براتب ثابت 4000ج بتامين صحي وتامين اجتماعي وزيادة سنوية مرتين في السنة باجازة الجمعة من كل أسبوع – حوافز شهرية في التثبيت تحفيزا للعمل الجيد – عقد سنوي يحفظ حقوق المتقدم – السن من 18 : 45 سنة - مؤهل اعدادي – شفت 6 ساعات كود:30102184