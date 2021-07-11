خدمه عملاء

(فرصة عمل)
|خدمة عملاء براتب ثابت 4000ج بتامين صحي وتامين اجتماعي وزيادة سنوية مرتين في السنة باجازة الجمعة من كل أسبوع – حوافز شهرية في التثبيت تحفيزا للعمل الجيد – عقد سنوي يحفظ حقوق المتقدم – السن من 18 : 45 سنة - مؤهل اعدادي – شفت 6 ساعات كود:30102184
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Nile resort
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|- الجيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099616
4,000 جنيه
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100 دولار
30 ريال
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