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تفاصيل الإعلان
خدمه عملاء out door يتم قبول جميع الاعمار لحد اقصى 50 سنه شرط لباقه الحديث شرط والرقي بالتعامل تامينات صحي واجتماعي زياده سنويه مقسمه على مرتين في السنه راتب 4000 جنيه لا يشترط الخبره السن من 18 ل 40 سنه استلام العمل والتعاقد بنفس يوم التقديم للتواصل والاستفسار واتس٠١٠٦٢٩٧٢٩٧٣ الكود ٣٠١٠٢١٤٢
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: nileresort
التليفون: 01062972973

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العنوان: التجمع الخامس- التجمع
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 6/7/2021
رقم الإعلان: 2099073
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26/6/2021
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15/6/2021
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6/6/2021
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3/6/2021
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(فرصة عمل)

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2/6/2021
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مطلوب كول سنتر

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1/6/2021
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مطلوب موظفين إدخال بيانات

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30/5/2021
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29/5/2021
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28/5/2021
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