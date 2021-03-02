خدمه عملاء

خدمة عملاء أكونت عربي : طالب وطالبات : راتب أساسي : شفت 6 ساعات صباحي او مسائي – يتم قبول الموظفين مع مراعاة الأجازات والشفتات - توافر عقد سنوي بدون شروط ولا يتعارض مع الدراسة او العمل للموظفين والطلاب – راتب أساسي 4000ج – السن من 18 : 55 سنة التواصل واتس فقط 01062972973 الكود 200100