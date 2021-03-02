خدمه عملاء

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تفاصيل الإعلان
خدمة عملاء براتب ثابت 4000ج يذكر في العقد - الشفت 6 ساعات - يتم قبول الطالب - السن من 18 : 45 سنة – مؤهل متوسط - تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية 2 في السنة - توافر العمل من الشركة واون لاين حسب اختيار العميل بنفس الراتب ونفس التعاقد - يحصل المتقدم علي شهادة خبرة بعد 6 شهور من العمل التواصل واتس فقط 01062972973 الكود 200100
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Mandarin Oriental
التليفون: 01062972973

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: التجمع الخامس- القاهره
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 2/3/2021
رقم الإعلان: 2085778
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2/3/2021
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2/3/2021
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2/3/2021
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2/3/2021
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