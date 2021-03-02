خدمه عملاء

خدمة عملاء لشركة خاصة براتب مجزي 4000جنيه – شباب وبنات – طالب وخريجين – السن من 18 : 55 سنة – شرط لباقة في الحديث – واستخدام جيد الانترنت – تامين صحي وتامين اجتماعي وزيادة سنوية 2 في السنة – الشفت 6 ساعات ( صباحي او مسائي ) – الأجازة 4 أيام – مؤهل متوسط التواصل واتس فقط 01062972973 الكود 200100