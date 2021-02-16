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تفاصيل الإعلان
خدمة عملاء أكونت عربي : طالب وطالبات : راتب أساسي : شفت 6 ساعات صباحي او مسائي – يتم قبول الموظفين مع مراعاة الاجازات والشفتات - توافر عقد سنوي بدون شروط ولا يتعارض مع الدراسة او العمل للموظفين والطالب – راتب أساسي 4000ج – السن من 18 : 55 سنة التواصل واتس فقط 01062972973 الكود 200100
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Mandarin Oriental
التليفون: 01001768722

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العنوان: - القاهره
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 16/2/2021
رقم الإعلان: 2084122
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صورة الاعلان: وظيفة للطلاب و الخريجين - في القاهرة مصر

وظيفة للطلاب و الخريجين

(فرصة عمل)

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مدخل بيانات ( طالب – طالبة ) ( خريج – خريجة ) ( السن من 18 : 45 سنة ) مؤهل متوسط اعدادي او ثانوي – ل.
العنوان:

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4,000 جنيه

16/2/2021
صورة الاعلان: وظيفة للطلاب و الخريجين الجدد - في القاهرة مصر

وظيفة للطلاب و الخريجين الجدد

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

خدمة عملاء براتب ثابت 4000ج يذكر في العقد - الشفت 6 ساعات - يتم قبول الطلاب - السن من 18 : 45 سنة – .
العنوان:

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4,000 جنيه

16/2/2021
صورة الاعلان: خدمه عملاء - في القاهرة مصر

خدمه عملاء

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

خدمة عملاء براتب ثابت 4000ج بتامين صحي وتامين اجتماعي وزيادة سنوية مرتين في السنة باجازة الجمعة من ك.
العنوان:

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القسم: 

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16/2/2021
صورة الاعلان: خدمه عملاء - في القاهرة مصر

خدمه عملاء

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

خدمة عملاء لشركة خاصة براتب مجزي 4000جنيه – شباب وبنات – طالب وخريجين – السن من 18 : 55 سنة – شرط لب.
العنوان:

القاهرة - مصر
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16/2/2021
صورة الاعلان: كول سنتر - في القاهرة مصر

كول سنتر

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

كول سنتر بخبرة او بدون خبرة براتب ثابت 4000ج وشهر تدريب مدفوع الاجر شرط الالتزام في العمل واجادة است.
العنوان:

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القسم: 

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16/2/2021
صورة الاعلان: وظائف - في القاهرة مصر

وظائف

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مدخل بيانات – ال يشترط خبرة – السن من 18 : 45 سنة – ال يقل المؤهل عن اعدادي – شفت العمل 6 ساعات – تو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

15/2/2021
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صورة الاعلان: وظائف - في القاهرة مصر

وظائف

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

خدمة عمالء براتب ثابت 4000ج بتامين صحي وتامين اجتماعي وزيادة سنوية مرتين في السنة باجازة الجمعة من ك.
العنوان:

القاهرة - مصر
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4,000 جنيه

15/2/2021
صورة الاعلان: مدخل بيانات - في القاهرة مصر

مدخل بيانات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب مدخلين بيانات يقبل الطلاب شرط استخدام جيد للكمبيوتر السن من18:50 سنة شفت6 ساعات تاءمين صحى وتا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

40,000 جنيه

13/2/2021
صورة الاعلان: خدمة العملاء - في القاهرة مصر

خدمة العملاء

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للرد على العملاء وتحديد مواعيد لهم القبول للشباب والبنات السن من18:45 سنة لايشترط الخبرة براتب.
العنوان:

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القسم: 

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9/2/2021
صورة الاعلان: خدمة عملاء براتب ثابت 4000ج يذكر في العقد - في القاهرة مصر

خدمة عملاء براتب ثابت 4000ج يذكر في العقد

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

خدمة عملاء براتب ثابت 4000ج يذكر في العقد - الشفت 6 ساعات - يتم قبول الطلاب - السن من 18 : 45 سنة – .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

3/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب مدخل بيانات - في القاهرة مصر

مطلوب مدخل بيانات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مدخل بيانات – لا يشترط خبرة – السن من 18 : 45 سنة – لا يقل المؤهل عن اعدادي – شفت العمل 6 ساعات – تو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

1/2/2021
صورة الاعلان: وظائف اعلان - في القاهرة مصر

وظائف اعلان

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عالي انضم لتيم Top Line💪 شغل 4 ساعات فقط وانت قااعد في البيت 🤷🏻‍♂ʊ.
العنوان:

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القسم: 

1,100 جنيه

31/1/2021
صورة الاعلان: وظائف خدمة عملاء - في القاهرة مصر

وظائف خدمة عملاء

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاوز تبقا من ضمن التيم بتاعنا تعال وعندنا شغل 1100 جنيه كل عشر ايام ومن بيتك يا باشا للتواصل واتس 01.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,100 جنيه

31/1/2021
صورة الاعلان: وظائف خدمة عملاء - في القاهرة مصر

وظائف خدمة عملاء

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب 40 شخص لفرصة عمل كويسة جدا و القبض اسبوعي 700 ج بعيد عن اوريفليم و ماي واي للتواصل واتس اب 011.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

700 جنيه

31/1/2021
صورة الاعلان: خدمة عملاء لشركة خاصة - في القاهرة مصر

خدمة عملاء لشركة خاصة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

خدمة عملاء لشركة خاصة براتب مجزي 4000جنيه – شباب وبنات – طلاب وخريجين – السن من 18 : 55 سنة – شرط لب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

20/1/2021
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