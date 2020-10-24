خدمه عملاء

(فرصة عمل)
|خدمة عملاء أكونت عربي : طالب وطالبات : راتب أساسي : شفت 6 ساعات صباحي او مسائي – يتم قبول الموظفين مع مراعاة الاجازات والشفتات - توافر عقد سنوي بدون شروط وال يتعارض مع الدراسة او العمل للموظفين والطالب – راتب أساسي 4000ج – السن من 18 : 55 سنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ريهام
|التليفون:
|01090409822
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|العنوان:
|- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070415
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
40,000 جنيه
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