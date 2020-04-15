خدمه عملاء

موظفين سوشيال ميديا للإعلان علي المواقع والرد علي استفسارات العملاء – السن من 18 : 55 عام – مؤهل متوسط شرط اجادة استخدام الانترنت – العمل لشفت 6 ساعات براتب 4000ج – طلاب وخريجين ومعاشات –التأمينات اختيارية – زيادة سنوية 2 في السنة – 4 أيام إجازة في الشهر - وظائف السوشيال ميديا ( كول سنتر – خدمة عملاء – ادخال بيانات – داتا انتري – تسويق ) المطلوب ( صورة شخصية – صورة للبطاقة أو صورة لشهادة الميلاد ) إستلام العمل في نفس المقابلة