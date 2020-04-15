خدمه عملاء

(فرصة عمل)
|موظفين سوشيال ميديا للإعلان علي المواقع والرد علي استفسارات العملاء – السن من 18 : 55 عام – مؤهل متوسط شرط اجادة استخدام الانترنت – العمل لشفت 6 ساعات براتب 4000ج – طلاب وخريجين ومعاشات –التأمينات اختيارية – زيادة سنوية 2 في السنة – 4 أيام إجازة في الشهر - وظائف السوشيال ميديا ( كول سنتر – خدمة عملاء – ادخال بيانات – داتا انتري – تسويق ) المطلوب ( صورة شخصية – صورة للبطاقة أو صورة لشهادة الميلاد ) إستلام العمل في نفس المقابلة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdo
|التليفون:
|01098370371
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|العنوان:
|- مصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058010
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