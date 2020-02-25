خدمه عملاء

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تفاصيل الإعلان
موظفين للرد علي استفسارات العملاء اونلاين عن طريق الايميلات والويب سايت – يقبل بها الطلاب والخريجين – السن من 18 : 45 سنة – راتب 4000ج – زيادة سنوية مرتين كل سنة – تامين صحي – تامين اجتماعي – شباب وبنات – شفت 6 ساعات – إجازة 4 أيام خلال الشهر – مؤهل متوسط المطلوب ( صورة شخصية – صورة للبطاقة أو صورة لشهادة الميلاد ) إستلام العمل في نفس المقابلة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdo
التليفون: 01098370371

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العنوان: - مصر
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/4/2020
رقم الإعلان: 2058003
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مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

المقابله الأحد 1/3/2020 – الساعه 9 صباحا العنوان: الدقي - ٣ شارع الموسيقار علي اسماعيل - الدو.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

25/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب فورا: اخصائي مبيعات - اخصائي دعم فني - مسئول استقبال سيارات - في الجيزة مصر

مطلوب فورا: اخصائي مبيعات - اخصائي دعم فني - مسئول استقبال سيارات

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

سيتم عمل المقابلة يوم السبت 2020/1/25 الساعة 10 صباحا العنوان: الدقي - 3 شارع الموسيقار علي اسماعيل.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

24/1/2020
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