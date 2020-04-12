خدمه عملاء

(فرصة عمل)
|خدمة عمالء لشركة خاصة براتب مجزي 4000جنيه – شباب وبنات – طالب وخريجين – السن من 18 : 55 سنة – شرط لباقة في الحديث – واستخدام جيد لألنترنت – تامين صحي وتامين اجتماعي وزيادة سنوية 2 في السنة – الشفت 6 ساعات ) صباحي او مسائي ( – االجازة 4 أيام - المطلوب ) صورة شخصية – صورة للبطاقة أو صورة لشهادة الميلاد استلام العمل في نفس المقابله 01147704349
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شيماء
|التليفون:
|01147704349
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|برج السماح القاهره الجديده بجوار محطه مترو حمامات القبه- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057862
3,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
اتصل
اتصل
4,000 جنيه
30,000 جنيه
(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
3,000 جنيه
3,000 جنيه
3,000 جنيه
1 جنيه