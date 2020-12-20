خدمه عملاء براتب مجزي 4000

خدمة عملاء لشركة خاصة براتب مجزي 4000جنيه – شباب وبنات – طلاب وخريجين – السن من 18 : 55 سنة – شرط لباقة في الحديث – واستخدام جيد للأنترنت – تامين صحي وتامين اجتماعي وزيادة سنوية 2 في السنة – الشفت 6 ساعات ( صباحي او مسائي ) – الاجازة 4 أيام – مؤهل متوسط التواصل عن طريق واتساب 01025262897