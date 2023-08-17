خدمه ايجار ليموزين مطار الباك لينك ايجار ليموزين مطار

(For Rent)

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ليموزين مطار القاهره خدمه ايجار ليموزين مطار الباك لينك ايجار ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره عتبر خدمة ليموزين المطار واحدة من أفضل الخدمات المتاحة للمسافرين الذين يبحثون عن راحة وتوفير الوقت والتنقل بأمان وراحة. وهي خدمة تقدمها العديد من شركات تأجير السيارات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مصر. للحجز والاستفسار:01101055099-01119920103 العنوان:7ش-محمد حسن الجمل-عباس العقاد-مدينة نصر
Contact The Advertiser:
Contact Name: nouran
Telephone: 01119920103

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: nasr city- مدينه نصر
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: 1,000 Pound
Posting Date: 17/8/2023
Ad Number: 2240803
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Posting Date
Ad Photo: ايجار حافلات سياحيه| تويوتا كوستر24 راكب| - in Cairo Egypt

ايجار حافلات سياحيه| تويوتا كوستر24 راكب|

(For Rent)

- in Cairo Egypt

تتمتع شركتنا بايجار كوستر 21/24 راكب لرحلات والسفر لاي مكان في مصر باقل وارخص الاسعار نعمل علي توفير.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

17/8/2023
Ad Photo: ايجار هايس13 راكب لرحلات يوميه - in Cairo Egypt

ايجار هايس13 راكب لرحلات يوميه

(For Rent)

- in Cairo Egypt

سيارات الأجرة السياحية,رحلات سياحية ,نقل المجموعات السياحية,النقل البري, تاجير حافلات السياحة,سيارات.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

17/8/2023
Ad Photo: ايجار هايس13 راكب لرحلات يوميه - in Cairo Egypt

ايجار هايس13 راكب لرحلات يوميه

(For Rent)

- in Cairo Egypt

سيارات الأجرة السياحية,رحلات سياحية ,نقل المجموعات السياحية,النقل البري, تاجير حافلات السياحة,سيارات.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

17/8/2023
Ad Photo: شركة نقل سياحي |ارخص اتوبيس سياحي33-50 راكب| - in Cairo Egypt

شركة نقل سياحي |ارخص اتوبيس سياحي33-50 راكب|

(For Rent)

- in Cairo Egypt

انواع ايجار اتوبيس مرسيدس في مصر ايجار اتوبيس سياحي 50 راكب ارخص ايجار اتوبيس رحلات|ايجار حافلة سياح.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

17/8/2023
Ad Photo: باص 50 مرسيدس للايجار فئتى ( 500 – 600 ) . باسعار خياليه - in Cairo Egypt

باص 50 مرسيدس للايجار فئتى ( 500 – 600 ) . باسعار خياليه

(For Rent)

- in Cairo Egypt

اجر وتمتع . باص 50 لرحلات عائليه وجولات قويه , استاجر باص للذهاب للعديد من الاماكن السياحيه بالتا.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

17/8/2023
Ad Photo: ايجار باص 33 راكب للرحلات الصيف 2021 - in Cairo Egypt

ايجار باص 33 راكب للرحلات الصيف 2021

(For Rent)

- in Cairo Egypt

باص 33 للايجار اجر واستمتع باص مرسيدس 33 راكب vip للرحلات العائليه او رحلات الاصدقاء داخل و خارج ال.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

17/8/2023
Ad Photo: ايجار نقل سياحي ايجار كوستر - in Cairo Egypt

ايجار نقل سياحي ايجار كوستر

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار نقل سياحي شركة نقل سياحي خدمات نقل سياحي شركة ايجار نقل سياحي ايجار كوستر 24راكب في القاهر.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

17/8/2023
Ad Photo: ايجار مكروباصات سياحيه خدمات النقل سياحي - in Cairo Egypt

ايجار مكروباصات سياحيه خدمات النقل سياحي

(For Rent)

- in Cairo Egypt

تاجير ميكروباص نقل سياحي،تاجير فان عائلي -01121761951،ايجار باصات سياحية ايجار ميكروباص في القاهرة ت.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

17/8/2023
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(For Rent)

- in Cairo Egypt

تأجير سيارات مرسيدس في القاهره بالسائق |01099778697 في مصر تقدم خدمات مميزة لعملائها من جميع دول الع.
Location:

Cairo - Egypt

3,500 Pound

17/8/2023
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(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار نقل سياحي | 01099778697 لرحلات اليوم الواحد تقدم شركة عمار ليموزين أيضًا خدمة ايجار ليموزين عا.
Location:

Cairo - Egypt

2,000 Pound

17/8/2023
Ad Photo: ايجار ليموزين - in Cairo Egypt

ايجار ليموزين

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار ليموزين يعد #إيجار السيارات خيارًا شائعًا للكثير من الأشخاص حول العالم حيث يتيح لهم الفرصة للا.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

17/8/2023
Ad Photo: شركةنقل سياحي استئجار اتوبيس - in Cairo Egypt

شركةنقل سياحي استئجار اتوبيس

(For Rent)

- in Cairo Egypt

بالتالي لاننا نعمل علي راحة عملائنا, توفر لكم شركة رينت باص RENT BUS اكبر شركة نقل سياحي في مصر ايجا.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

17/8/2023
Ad Photo: شركةنقل سياحي استئجار اتوبيس - in Cairo Egypt

شركةنقل سياحي استئجار اتوبيس

(For Rent)

- in Cairo Egypt

بالتالي لاننا نعمل علي راحة عملائنا, توفر لكم شركة رينت باص RENT BUS اكبر شركة نقل سياحي في مصر ايجا.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

17/8/2023
Ad Photo: شركةنقل سياحي استئجار اتوبيس - in Cairo Egypt

شركةنقل سياحي استئجار اتوبيس

(For Rent)

- in Cairo Egypt

بالتالي لاننا نعمل علي راحة عملائنا, توفر لكم شركة رينت باص RENT BUS اكبر شركة نقل سياحي في مصر ايجا.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

17/8/2023
Ad Photo: ايجار نقل سياحي ايجار كوستر 24راكب - in Cairo Egypt

ايجار نقل سياحي ايجار كوستر 24راكب

(For Rent)

- in Cairo Egypt

استئجار ميني باص شيفروليه 33راكب, نوفر ايجار باص مرسيدس 50راكب. بالتالي ليس عليك الا الاستقرار علي ع.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

17/8/2023
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