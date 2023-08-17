(For Rent)
|ليموزين مطار القاهره خدمه ايجار ليموزين مطار الباك لينك ايجار ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره عتبر خدمة ليموزين المطار واحدة من أفضل الخدمات المتاحة للمسافرين الذين يبحثون عن راحة وتوفير الوقت والتنقل بأمان وراحة. وهي خدمة تقدمها العديد من شركات تأجير السيارات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مصر. للحجز والاستفسار:01101055099-01119920103 العنوان:7ش-محمد حسن الجمل-عباس العقاد-مدينة نصر
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|nouran
|Telephone:
|01119920103
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|Location:
|nasr city- مدينه نصر
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,000 Pound
|Posting Date:
|17/8/2023
|Ad Number:
|2240803
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
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1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound