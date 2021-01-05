خدمه العملاء

(فرصة عمل)
|موظفين للرد علي استفسارات العملاء اونلاين عن طريق الايميلات والويب سايت – يقبل بها الطلاب والخريجين – السن من 18 : 45 سنة – راتب 4000ج – زيادة سنوية مرتين كل سنة – تامين صحي – تامين اجتماعي – شباب وبنات – شفت 6 ساعات – إجازة 4 أيام خلال الشهر – مؤهل متوسط إسلام ابراهيم +20 101 779 4872 التواصل واتساب فقط والرد خلال 12 ساعه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mardian oriental
|التليفون:
|01017493086
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|العنوان:
|Al Ayat- Cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/1/2021
|رقم الإعلان:
|2078977
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
40,000 جنيه
40,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه