خدمه العملاء

(فرصة عمل)
|خدمة عملاء براتب ثابت 4000 ج بتامين صحي وتامين اجتماعي وزيادة سنوية مرتين في السنة باجازة الجمعة من كل أسبوع حوافز شهرية في التثبيت تحفيزا للعمل الجيد عقد سنوي يحفظ حقوق المتقدم السن من – – – 18 : 45 سنة مؤهل - اعدادي شفت – 6 ساعات اسلام ابراهيم 01062972973 التواصل واتساب فقط والرد خلال 12 ساعه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|eslam elmligy
|التليفون:
|01017493086
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|العنوان:
|- القاهره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/1/2021
|رقم الإعلان:
|2078872
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
40,000 جنيه
40,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه