خدمة عملاء outdoor

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تفاصيل الإعلان
خدمة عملاء Out door– يتم قبول جميع الاعمار بحد اقصي 50 سنة – شرط لباقة الحديث والرقي بالتعامل – تامينات وزيادة سنوية مقسمة الي 2 في السنة – راتب 4000ج ثابت – عقد سنوي – لا يشترط الخبرة – السن يبدا من 18 سنة استلام العمل والتعاقد بنفس يوم التقديم للتواصل واتساب على الرقم 01551270701
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Marina Bay sands
التليفون: 01551270701

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العنوان: - مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/11/2020
رقم الإعلان: 2072587
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12/11/2020
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(فرصة عمل)

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12/11/2020
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12/11/2020
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12/11/2020
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9/11/2020
صورة الاعلان: وظيفه عمل - في القاهرة مصر

وظيفه عمل

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8/11/2020
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مطلوب للعمل شباب وبنات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

خدمة عملاء براتب ثابت 4000ج بتامين صحي وتامين اجتماعي وزيادة سنوية مرتين في السنة باجازة الجمعة من ك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

7/11/2020
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