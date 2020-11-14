خدمة عملاء outdoor

(فرصة عمل)
|خدمة عملاء Out door– يتم قبول جميع الاعمار بحد اقصي 50 سنة – شرط لباقة الحديث والرقي بالتعامل – تامينات وزيادة سنوية مقسمة الي 2 في السنة – راتب 4000ج ثابت – عقد سنوي – لا يشترط الخبرة – السن يبدا من 18 سنة استلام العمل والتعاقد بنفس يوم التقديم للتواصل واتساب على الرقم 01551270701
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Marina Bay sands
|التليفون:
|01551270701
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|العنوان:
|- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072587
4,000 جنيه
4,000 جنيه
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4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
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4,000 جنيه مصرى
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