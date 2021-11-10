خدمة عملاء door Out – يتم قبول جميع االعمار بحد اقصي 50 سنة – شرط لباقة الحديث والرقي بالتعامل – تامينات وزيادة سنوية مقسمة الي 2 في السنة – راتب 4000ج ثابت – عقد سنوي – ال يشترط الخبرة – السن يبدا من 18 سنة استالم العمل والتعاقد بنفس يوم التقديم 3017 للتواصل 01062972973