(فرصة عمل)
|خدمة عملاء door Out – يتم قبول جميع االعمار بحد اقصي 50 سنة – شرط لباقة الحديث والرقي بالتعامل – تامينات وزيادة سنوية مقسمة الي 2 في السنة – راتب 4000ج ثابت – عقد سنوي – ال يشترط الخبرة – السن يبدا من 18 سنة استالم العمل والتعاقد بنفس يوم التقديم 3017 للتواصل 01062972973
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|sandy
|التليفون:
|01060984129
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|العنوان:
|- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110926
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