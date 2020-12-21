خدمة عملاء Out door – يتم قبول جميع الاعمار بحد اقصي 50 سنة – شرط لباقة الحديث والرقي بالتعامل – تامينات وزيادة سنوية مقسمة الي 2 في السنة – راتب 4000ج ثابت – عقد سنوي – لا يشترط الخبرة – السن يبدا من 18 سنة استلام العمل والتعاقد بنفس يوم التقديم التواصل واتساب 01025262897 أ.أحمد أشرف