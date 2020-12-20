(فرصة عمل)
|خدمة عملاء Out door – يتم قبول جميع الاعمار بحد اقصي 50 سنة – شرط لباقة الحديث والرقي بالتعامل – تامينات وزيادة سنوية مقسمة الي 2 في السنة – راتب 4000ج ثابت – عقد سنوي – لا يشترط الخبرة – السن يبدا من 18 سنة استلام العمل والتعاقد بنفس يوم التقديم التواصل واتساب 01025262897
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|أ. احمد اشرف
|التليفون:
|01025262897
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|العنوان:
|- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076928
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
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4,000 جنيه
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4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه