خدمة عملاء ولايشترط الخبرة ولا المؤهل

(فرصة عمل)
|مدخل بيانات وخدمة عملاء نظام أون لاين شفت 6 ساعات براتب 4000ج شفت 8 ساعات براتب 5500ج الشروط:: السن لا يقل عن ١٨ عام استخدام جيد الانترنت مؤهل لا يقل عن متوسط 📠 يتم قبول الطلاب جميع الاعمار بشرط وجود بطاقة شخصية لإثبات شخصية المتقدم التواصل واتساب با الإدارة مباشرة 01030547461 مسئولي خدمة العملاء ا.بسنت تامر ا.نورهان السيد مسئول المراجعة والتعيين ا.ناجي العابدين مدير الشركة ا.صفوت عبدالكريم شفافية المنشأه:: رقم السجل التجاري 17624 رقم الملف الضريبي 621-258-154 رقم الترخيص و
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|libertyofthesea
|التليفون:
|01030547461
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|العنوان:
|مبني إداري 6 - شارع 29 - الحي الثاني - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112090
4,000 جنيه
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